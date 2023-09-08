أهمية انعقاد قمة العشرين فى ظل التحديات التى يمر بها العالم

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن أهمية انعقاد قمة العشرين في ظل الأزمات والتحديات التي يمر بها العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الرأسمالي غالبًا ما يصاب بأزمات، وخاصة عندما تكون هذه الأزمات متعلقة بالجانب المالي.

وأضاف أنه ارتباطًا بالأزمة الاقتصادية التي حدثت للنمور الآسيوية في نهاية 1999 كان هناك تصدٍ ومواجهة لهذه الأزمة، وكان من نتائجه تأسيس مجموعة العشرين والتي تركزت في هذا الوقت ليكون منتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

وأشار إلى أن مجموعة العشرين بحثت تطوير نموذج النمور الآسيوية من خلال التعاون الاقتصادي، إلا أن هذه المجموعة تطورت إلى أن أصبحت على مستوى رؤساء الدول ارتباطًا بأزمة مالية جديدة وهي أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الامريكية.

وأكد أن هذه المجموعة تواجه أزمة جديدة متعلقة بأن النظام الاقتصادي يمر بمشكلات سلاسل الإمداد والتغير المناخي والاضطرابات الجيوسياسية والتي تحتاج لمزيد من البحث والمشاورات بين الدول الأعضاء في هذه القمة.