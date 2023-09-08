خبير اقتصادى: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة العشرين لها دلالة عربية وإفريقية

كشف الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، عن أهمية قمة العشرين بالنسبة لمصر، والدور الذي تلعبه مصر من خلال مشاركتها للدول النامية بشكل عام، والدول الإفريقية بشكل خاص.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة العشرين لها مدلول قوي على المستويين العربي والإفريقي.

وأضاف: "الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، يحرص على زيادة حجم التبادل الإفريقي مع كل دول العالم، خاصة دول قمة العشرين لما تمثله من قوة اقتصادية عالمية".

وتابع الخبير الاقتصادي: "الرئيس السيسي سيطالب بزيادة دعم وتمويل مشروعات البنية التحتية لمصر والدول الإفريقية، لأن مستقبل الاستثمار المستدام في إفريقيا سيكون هو الأساس خلال الـ30 عامًا المقبلة، خاصة في حالة الركود الذي تواجهه أوروبا".