أمانة مستقبل وطن بالخارجة تبحث المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بالوادي الجديد، اجتماعا مع الوحدات الحزبية (حي البرى حى البساتين / حي السلام ) بأكاديمية البحث العلمى بمدينة الخارجة، لبحث سبل الإعداد للاستحقاقات القادمة وأهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

وقال عبد الحميد منصور، أمين مركز الخارجة، إن الاجتماع دار حول دور الحزب في دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة ثانية لاستكمال مسيرة العمل والبناء والتنمية والاصلاح.

فيما جرى خلال الإجتماع عرض أبرز الإنجازات والمشروعات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر؛ فنجحت مصر تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن جهته؛ أكد المحاسب جمال ادم أمين عام المحافظة، على دور الوحدات الحزبية في توعية الجماهير لأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وحث الشباب من الجنسين علي المشاركة في التصويت الانتخابي والمشاركة في عمليه التنظيم وحشد المواطنين امام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية، وتكثيف التوعية للمواطنين من خلال هيئة أمانات الوحدات الحزبية في تنفيذ الفاعليات والمبادرات.

وحضر الفعالية الأمناء المساعدين أسامة ثابت ومحمد ناصر وأمين الموارد و الخدمة الاجتماعية، محمد شوقى أمين الموارد والخدمة الاجتماعية، وأشرف مرزوق امين شئون النقل و الموصلات ومحمود مسلم أمين تنظيم المركز ومسئول تنظيم اللقاء.

وفي نهاية الاجتماع بعث الجميع برسالة تأييد ودعم هم وأسرهم لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لفترة ثانية؛ لاستكمال مسيرة العمل والبناء والتنمية والإصلاح، هذا القائد الذي التف حوله الشعب المصري كله، والذي استطاع أن يعبر بمصر وشعب مصر في هذه المرحلة الحرجة، والعبور الى الجمهورية الجديدة.