“الحرية المصرى”: القواعد الحزبية نادت بالإسراع فى إعلان تأييد الرئيس السيسى

قال أحمد مهنى، أمين عام حزب الحرية المصري، إن هناك العديد من الأسباب التي دعت الحزب لإعلان تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف مهنى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن أهم تلك الأسباب الاستقرار والأمن والمشروعات التي نشهدها منذ عام 2014 وحتى الآن.

أحمد مهنى: الأغلبية بحزب الحرية المصري أيدت ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

وأشار إلى أن جميع الآراء داخل الحزب أجمعت على تأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن الحزب اتخذ هذا القرار بعدما استقبل جميع آراء القواعد الحزبية في جميع المحافظات، والكل أجمع على اختيار الرئيس السيسي.

وتابع: "القواعد الحزبية نادت بالإسراع في اتخاذ القرار، وكانت هناك بعض الآراء التي اشتكت من غلاء الأسعار والحالة الاقتصادية، لكن هذا الأمر مفروض على العالم كله وليس مصر فقط".