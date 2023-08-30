دعمًا للرئيس.. «الحرية المصرى» يُطلق حملة «المسيرة والمسار»

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصري، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، عن تأييد ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل مواصلة الإنجازات ودعم استكمال خطط التنمية، والإصلاحات التي تمّت في جميع القطاعات على مدار الثماني سنوات الماضية.

حملة «المسيرة والمسار»

وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصري، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، في تصريحات له اليوم، أن دعم وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي من أجل استكمال خطط التنمية، والإنجازات والإصلاحات التي تمّت في جميع القطاعات على مدار الثماني سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تتطلبّه المرحلة المقبلة من قيادة لها نظرة ورؤية ثاقبة من أجل مواصلة الإنجازات على الأصعدة كافة، والحد من الأخطار المحيطة بالبلاد داخليًا وخارجيًا.

دعم الرئيس السيسي

وأوضح «الفيومي»، أمانات المحافظات بقواعدها، والهيئة العليا لحزب الحرية المصري، مجتمعة على دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أنه تم اعتماد قرار المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأخير، بإطلاق حملة «المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار»، وذلك انطلاقًا من حرص الحزب على إعلاء مصلحة الوطن، وتغليب المصلحة العامّة.

وأعلن "حزب الحرية المصري" عن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، وتغليب المصلحة العامّة من أجل استكمال خطط التنمية، والإنجازات والإصلاحات التي تمّت في جميع القطاعات على مدار الثمانى سنوات الماضية في عهده.