"الحرية المصرى" يعلن دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

أعلن "حزب الحرية المصري" دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا يأتي في اطار إعلاء مصلحة الوطن، وتغليب المصلحة العامّة من أجل استكمال خطط التنمية، والإنجازات والإصلاحات التي تمّت في جميع القطاعات على مدار الثمان سنوات الماضية في عهده.

مواصلة الإنجازات

وأضاف الحزب في بيانه أن ما تتطلبّه المرحلة القادمة من قيادة لها نظرة ورؤية ثاقبة من أجل مواصلة الإنجازات على كافة الأصعدة، والحد من الأخطار المحيطة بالبلاد داخلياً وخارجياً.

وتابع أن "ما يتعرض له العالم والوطن من أزمات تلقي بظلالها على المواطن البسيط وايمانا بأن المرحلة القادمة تستهدف المواطن المصري لرفع المعاناة عنه وثقتنا في أن الرئيس قادر على تجاوز هذه المرحلة وصولا إلى تحقيق الرخاء لكافة أبناء مصر" .

دعم الرئيس



وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات موسّعة للحزب على مستوى المحافظات - بناءً على بيانات عديدة صدرت من الأمانة المركزيةّ للاستقرار على مرشح الحزب للفترة السياسية القادمة، والتي أسفرت عن تأكيد أمانات المحافظات بقواعدها، والهيئة العليا للحزب على دعم ترشيح "عبد الفتاح السيسي" في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثمّ تم إعتماد القرار من المكتب السياسي للحزب في اجتماع الأخير، بالإضافة إلى إطلاق حملة: (المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والإستقرار).

الحرية المصري يعلن قبول توصيات الحوار الوطني



وكان قد كشف محمد مهني، أمين شباب الجمهورية بحزب الحرية المصري وعضو المكتب السياسي للحزب، عن قبول ٤ توصيات تقدم بها الحزب خلال مناقشات الحوار الوطني لمحور الشباب، خلال فعاليات جلسة الشباب ورواد الأعمال.

وأوضح مهني، أن ريادة الأعمال لم تعد أحد العناصر الثانوية للاقتصاديات، بل أصبحت تشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الوطنية، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية التي تشهدها البشرية والتي تمثل أحد حوافز الابداع لدي الشباب وهو العنصر الرئيسي المشكل لريادة الأعمال والتي تقوم عليه، إلى جانب المخاطرة والرؤية.