الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

يسري المغازي: لقاء السيسي والبرهان أكد موقف مصر الراسخ في مساندة السودان

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

أكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قائلا إن اللقاء بعث برسائل كثيرة في مقدمتها مساندة مصر وموقفها الراسخ بالوقوف بجانب السودان.

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ونوه المغازي في تصريح صحفي له اليوم، بما أكده الرئيس السيسي خلال الاجتماع، باعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، مشيرا إلى أن لقاء السيسي والبرهان رسالة بمساندة مصر التامة للسودان في ظروفه الدقيقة.


ولفت إلى الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وثقة مصر وتحركاتها لعبور هذه اللحظة العصيبة التي يمر بها السودان وأهله.

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حسن استضافة الشعب السوداني 

وأشاد المغازي بكلمة رئيس مجلس السيادة السوداني والتي وجه فيها الشكر للقيادة المصرية والشعب المصري، على حسن استضافة السودانيين وفتح الأبواب أمامهم قائلا إن ما يربط مصر من أواصر تاريخية يمتد عشرات السنين ومصر والسودان شعب واحد.

واختتم النائب بيانه قائلا إن تحركات مصر لحل الأزمة السودانية، ووقف الحرب موجود منذ اندلاعها ومتواصل على مدار الساعة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل، اليوم الثلاثاء، قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، في مطار مدينة العلمين وتعد هذه الزيارة هي الأولى له خارج البلاد منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع. وأكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة.

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