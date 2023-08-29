عماد السنوسى: البرهان اختار زيارة مصر لشكرها وتثمين أدوارها منذ اندلاع الحرب

تحدث الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير صحيفة نبض السودان، عن أهمية مصر التاريخية بين شعبين وادي النيل، وأصبحت الدولة المصرية واحدة من فصول الإبداع والتاريخ للعلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف السنوسي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الفريق عبدالفتاح البرهان إلى مصر تأتي ضمن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية منذ اندلاع الحرب في السودان، وتماشيًا مع الرؤى المشتركة بين جمهورية السودان ومصر.

وتابع: زيارة البرهان تعتبر الزيارة الخارجية الأولى منذ اندلاع الحرب، واختيار الدولة المصرية لشكرها وتثمين أدوارها الكبيرة التي قامت بها منذ اندلاع الحرب تجاه السودانيين، وتسهيل عبورهم إلى مصر، ومعاملاتهم كمعاملة مواطنين مصريين وانقسام الخبز معهم.

السودانيون يعيشون أزمة طاحنة بسبب الحرب

وأوضح رئيس تحرير صحيفة نبض السودان، أن السودانيين يعيشون أزمة طاحنة بسبب الحرب، التي دمرت معظم ممتلكات الشعب، وتدمير عدد كبير من المؤسسات المدنية.

وأشار رئيس تحرير صحيفة نبض السودان إلى أن مباحثات العلمين شهدت تفاهمات من أجل إنهاء الصراع في السودان ووضع حد لهذه الحرب، مردفًا أن البرهان اختار القاهرة للعب الدور القادم لقيادة المفاوضات، وهذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية منذ بدء الصراع السياسي إلى أن وصل إلى صراع عسكري.