الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد السنوسى: البرهان اختار زيارة مصر لشكرها وتثمين أدوارها منذ اندلاع الحرب

السيسي والبرهان
السيسي والبرهان

تحدث الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير صحيفة نبض السودان، عن أهمية مصر التاريخية بين شعبين وادي النيل، وأصبحت الدولة المصرية واحدة من فصول الإبداع والتاريخ للعلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف السنوسي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الفريق عبدالفتاح البرهان  إلى مصر تأتي ضمن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية منذ اندلاع الحرب في السودان، وتماشيًا مع الرؤى المشتركة بين جمهورية السودان ومصر.

وتابع: زيارة البرهان تعتبر الزيارة الخارجية الأولى منذ اندلاع الحرب، واختيار الدولة المصرية لشكرها وتثمين أدوارها الكبيرة التي قامت بها منذ اندلاع الحرب تجاه السودانيين، وتسهيل عبورهم إلى مصر، ومعاملاتهم كمعاملة مواطنين مصريين وانقسام الخبز معهم.

السودانيون يعيشون أزمة طاحنة بسبب الحرب

وأوضح رئيس تحرير صحيفة نبض السودان، أن السودانيين يعيشون أزمة طاحنة بسبب الحرب، التي دمرت معظم ممتلكات الشعب، وتدمير عدد كبير من المؤسسات المدنية.

وأشار رئيس تحرير صحيفة نبض السودان إلى أن مباحثات العلمين شهدت تفاهمات من أجل إنهاء الصراع في السودان ووضع حد لهذه الحرب، مردفًا أن البرهان اختار القاهرة للعب الدور القادم لقيادة المفاوضات، وهذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية منذ بدء الصراع السياسي إلى أن وصل إلى صراع عسكري.

اندلاع الحرب السودانية البرهان زيارة مصر لشكرها وتثمين أدوارها مصر إندلاع الحرب عماد السنوسي رئيس تحرير صحيفة نبض السودان

مواد متعلقة

محمد حمادة يتحدث عن دلالة توقيت زيارة البرهان لمصر (فيديو)

أسامة السعيد: تصريحات البرهان تعكس محاولة البعض لتشويه صورة الجيش السودانى (فيديو)

السمانى عوض الله يوجه التحية لمصر حكومة وشعبًا على ما تقدمه للسودان

حسين هريدى: مصر سعت منذ اليوم الأول لاشتباكات السودان لوقف إطلاق النار

كاتب صحفى: مصر فتحت ذراعيها للإخوة السودانيين الذين تضرروا من الحرب (فيديو)

"صاحبة السعادة" تستضيف ماجد الكدوانى الإثنين والثلاثاء المقبلين

"إكسترا نيوز" ترصد العلاقات الشعبية بين مصر والسودان (فيديو)

المخرج خالد جلال ينعى الناقدة رانا أبوالعلا

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة في السعودية.. على متنها مسؤلون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟