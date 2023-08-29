الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"فرج": لقاء البرهان بالرئيس السيسى هو الأول له خارج السودان منذ أبريل 2023

السيسي والبرهان
السيسي والبرهان

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، بمدينة العلمين، يعد أول لقاء للبرهان خارج السودان منذ أبريل 2023، لما يربط البلدين من علاقات خاصة أنهما كانتا دولة واحدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السودان تجاوره 7 دول مختلفة على جميع حدودها، وهو محاطة بعدة مشاكل، مؤكدًا أن البشير كان إخواني الهوية، وكانت أسوأ فترة للعلاقات المصرية السودانية في عهد البشير، كما أنه دعم العراق في حربها على الكويت، كما أنه عمل على استضافة جماعات إسلامية وإرهابية، بالإضافة إلى المشاركة في اغتيال الرئيس مبارك في إثيوبيا. 

وأشار سمير فرج إلى أن الجيش السوداني تأسس عام 1925، ويتكون من 205 آلاف جندي، ولكن البشير عمل على إنشاء قوات التدخل السريع، وهي بمثابة جيش موازٍ للجيش السوداني، ويعد كارثة على أمن السودان.

توقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان

وتابع، أنه تم توقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان وفق عدة معايير مختلفة، من بينها دستور جديد، وإجراء انتخابات، بُعد الجيش عن السياسة، ولكن برزت مجموعة مختلفة من الخلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة خاصة عند طرح فكرة الدمج. 

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