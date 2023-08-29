الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرهان: نسعى لإقامة فترة انتقالية حقيقية

الفريق عبدالفتاح
الفريق عبدالفتاح البرهان

أكد الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن جيش بلاده يسعى لإقامة فترة انتقالية حقيقية، يستطيع بعدها الشعب السوداني تأسيس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة.

وقال، خلال كلمته نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية” منذ قليل، إن الجيش السوداني يهاجم في الداخل والخارج بنشر الأكاذيب التي تروج أن النظام السابق والجماعات الإرهابية حاضنة لهم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تريد تدمير الشعب.

وأكد أن القوات المسلحة قوات قومية، وليس لديها أي نزعة للاستيلاء على السلطة أو أن تحكم السودان.

الجيش السوداني البرهان

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