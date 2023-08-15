الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مشيدا بمخرجاته

معتز محمود: الحوار الوطنى مرحلة جديدة من التوافق بين القوى السياسية

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو حزب الحرية، إن الحوار الوطنى يمثل مرحلة جديدة من التوافق والتلاحم بين القوى السياسية والحزبية في الدولة، ويتواكب مع بناء الجمهورية الجديدة، يجمع كل أطياف المجتمع المصرى فى مكان واحد من أجل هدف واحد، وهو صناعة مستقبل هذا الوطن.

وأشار عضو حزب الحرية، في تصريحات له اليوم، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من التوصيات وصياغتها في شكل مخرجات لعرضها على القيادة السياسية لاتخاذ اللازم بشأنها، وهذا يؤكد جدية القيادة السياسية فى إجراء إصلاح سياسى حقيقى، وأن يشعر الجميع بأنهم مشاركون فى صناعة مستقبل هذا الوطن، وذلك من خلال رؤي وأفكار ونقاشات موسعة الجميع أدلى بدلوه في هذه الموضوعات التي تخص الشعب المصرى.

ولفت إلى أن الحوار الوطني نافذة أمل للمجتمع المصري بجميع شرائحه ويتواكب مع جهود الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، متابعًا: الجميع يعقد آمالًا كثيرة على الحوار الوطنى، خاصة أنه يشهد حالة من التنوع الفكري والرؤى التي تضعنا على المسار الصحيح، لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن، خاصة التحديات الاقتصادية، التي تعتبر جزءًا من أزمة عالمية ضربت جميع اقتصاديات العالم، تلك الأزمة التي تتطلب اتحاد الرؤى المختلفة والتوافق للم الشمل، لوضع حلول وبدائل تمكنا من مواجهة تلك التحديات.

التحديات الاقتصادية الجمهورية الجديدة الحوار الوطنى النائب معتز محمود بناء الجمهورية الجديدة حزب الحرية المصري لجنة الصناعة بمجلس النواب

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