الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية: الرئيس السيسي عمل على دعم أسر الشهداء منذ توليه مقاليد الحكم

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع فى الحروب السابقة، وشهداء ومصابى العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما فى ذلك أسماء الشهداء والمصابين فى معركة الإسماعيلية فى 25 يناير 1952 والشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، إلى المستفيدين من الصندوق.

وأضاف بدوي، في بيانه، أن توجيهات الرئيس السيسي  تعكس حرص الدولة المصرية على دعم أسر الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية هذا الوطن الغالي، معقبا: "الرئيس السيسي عمل على دعم أسر الشهداء منذ توليه مقاليد الحكم".

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تقديم الدعم المعنوي والمادي

وأشار، إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها من الشهداء، كما أن الرئيس حريص كل الحرص على تقديم الدعم المعنوي والمادي لأسر الشهداء تقديرا لما قدموه في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد حتى آخر قطرة دماء من أجسادهم.

وتابع: "التاريخ سيظل يذكر ما قام به رجال القوات المسلحة ورجال  الشرطة  من تضحيات عبر التاريخ  من أجل الحفاظ على الوطن وعلى أمنه واستقراره"، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز حوافز صندوق الشهداء جاءت تقديرا لما قدموه من تضحيات.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وصدق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من الصندوق، كما صدق على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق، وذلك خلال اجتماع عقده أمس استعرض خلاله التقرير السنوي لأنشطة الصندوق، والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فضلًا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.

الأزمة السودانية النائب عمرو هندي مجلس النواب رئيس مجلس السيادة السوادني ا اللواء عبد الفتاح البرهان

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