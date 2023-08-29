الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل إعلام النواب: ضم فئات جديدة لصندوق الشهداء يعكس نظرة القيادة السياسية لهم

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة  الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، تأكيد على حرص القيادة السياسية على دعم أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لحماية مصر، علاوة على أن مصر لن تنسى أبنائها.

نظرة القيادة السياسية  للشهداء

وأوضحت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له، على أن تصديق الرئيس السيسي لضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، إلى المستفيدين من الصندوق، تعكس نظرة القيادة السياسية الحكيمة للشهداء بحسبانهم وأنهم على قمة اهتمامات الدولة وشمول أسرهم بالرعاية.

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نويصر: ضم فئات جديدة لصندوق الشهداء تأكيد على دعم الرئيس لأسرهم

 

تضحيات في سبيل حماية الوطن

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن الرئيس السيسي يعمل على دعم أسر الشهداء على مر تاريخ بناء جمهورية مصر العربية والتخلص من الاحتلال، علاوة على التأكيد على مدى تقدير رأس الدولة والشعب المصري ذاته اعترافا بالتضحيات في سبيل حماية الوطن.

العرفان بالجميل

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن تعزيز مواصلة العمل لصندوق الشهداء يعكس الأصالة المصرية والعرفان بالجميل وتقدير قيمة العطاء ويضرب أروع الأمثال ليكون نموذجا وقدوة.


يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وصدق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من الصندوق، كما صدق على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق.

النائبة هند رشاد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب توجيهات الرئيس صندوق تكريم الشهداء الرئيس عبدالفتاح السيسي

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