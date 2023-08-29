صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي احترام المصريين وتقديرهم للشهداء والمصابين

أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، الصادرة صباح اليوم /الثلاثاء/، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - خلال اجتماع، أمس، مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين، ورئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين اللواء السيد الغالي، والمدير التنفيذي للصندوق اللواء أحمد الأشعل - أن الشعب المصري يكن احتراما عظيما وتقديرا خاصا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية.

وذكرت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي يوجه بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين" - أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق.

استعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق

ونقلت الصحيفة عن البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق، والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فضلا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.

كان أكد البيان علي توجيه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق، كما صدّق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، إلى المستفيدين من الصندوق، وصدّق الرئيس، أيضاً، على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاجتماع، أن الشعب المصري يكن احتراماً عظيماً وتقديراً خاصاً لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية، الذين دفعوا ثمناً غالياً كي يحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.