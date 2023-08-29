الصحف المصرية تبرز توجيه الرئيس السيسي باستثمار الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال القادمة

تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فقد أبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية «بريتيش بتروليوم» «BP»، بما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيا لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بتروليوم»، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية في مصر، بما لها من إسهام في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، مما يدعم هذا القطاع بصورة محورية، ويعزز جهود تحول مصر لمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسي باستثمار الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال القادمة

من جانبه، عبر رئيس «BP» عن اعتزازه وتقديره مقابلة الرئيس السيسي.. مؤكدا محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة التي تمتد على مدى 60 عاما.

وأشاد «لوني» بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسي على صعيد التنمية، خاصة في مجال البنية التحتية، بما ينعكس إيجابيا على مختلف مسارات الاستثمارات، خاصة في الطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية في شرق المتوسط، لنقل وإسالة الغاز، وكذلك للربط الكهربائي.

وعرض رئيس شركة «BP» كذلك خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية، موضحا أنها تبلغ 3.5 مليار دولار.

كما نوه بالجهود الجارية، بالتعاون مع وزارة البترول، لدعم بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال الطاقة بمصر، بالإضافة إلى حرص الشركة على الاضطلاع بدورها على صعيد المسئولية المجتمعية من خلال تقديم منح للشباب المصريين للدراسة في كبرى الجامعات البريطانية.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تحرص على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية والتأكد من وجود رصيد مطمئن منها والعمل على مواصلة ضخ السلع في الأسواق بأسعار مناسبة في ظل استمرار الأزمة الروسية-الأوكرانية وتأثيراتها.

وزير التموين: لدينا مخزون من القمح يكفي 4-6 أشهر

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية - خلال اجتماعه أمس بالعلمين الجديدة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاستعراض جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين - "لدينا مخزون من القمح يكفي 4-6 أشهر ويعد رصيدا جيدا جدا وتم لأول مرة شراء 125 ألف طن زيت عباد وصويا وبالتالي لدينا احتياطي يصل لنحو 6 أشهر من زيت التموين بخلاف الزيت الموجود في الأسواق".

وأضاف الوزير أن الرصيد الحالي من سكر التموين يكفي حتى شهر فبراير المقبل، وتتوافر كميات من الأرز في منافذ التموين تغطى احتياجاتنا خاصة مع اقتراب موعد الحصاد للموسم الجديد الذي يعد موسما مبشرا ولدينا رصيد في منافذ التموين بأسعار مناسبة من اللحوم الهندية والبرازيلية والسودانية ويتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم من جيبوتي، مشددا على أنه سيتم زيادة ضخ كميات من السلع في منافذ التموين بأسعار مناسبة حتى يسهم هذا في إحداث التوازن المطلوب.

وأكد "المصيلحي" المضي في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء مخازن إستراتيجية لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتطرق إلى ترتيبات افتتاح معرض «أهلا مدارس» الرئيسي، مشيرا إلى أنه يتم الإعداد لمشاركة كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

من ناحية أخرى، تابع رئيس مجلس الوزراء أمس أيضا بالعلمين الجديدة مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من ملفات عمل الوزارة.

وأكد حجازي حرصه على متابعة جهود هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية.. مشددا على أنه تم التوجيه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية واستبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.

وأشار الوزير إلى أن مركز المناهج التعليمية يعمل على إنتاج تدريبات ونماذج امتحانات لإتاحتها للطلاب إلكترونيا ويتم أيضا إعداد بنوك أسئلة هدفها التقويم من أجل التعلم. وتطرق إلى آليات الاستمرار في التعاون مع القطاع الخاص في تقديم المحتوى التعليمي على المنصات التعليمية وذلك في إطار خطة توضيح الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والعائد على المجتمع.

ونوه حجازي بأنه بحث آليات إنشاء مدرسة «العباقرة» التي تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس وذلك في إطار توجه الدولة للاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الإنسان وفكرة إنشاء مدرسة العباقرة تستهدف تحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم وتطوير قدراتهم.

وأشار حجازي إلى التشغيل التجريبي في بعض المحافظات لنموذج مدرسة اليوم الكامل للغات الذي يقدم خدمات تعليمية تغني الطلاب عن الدروس الخصوصية.

وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا على المدارس التكنولوجية التي يتم التوسع فيها بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وهناك إقبال كبير أيضا على خريجيها لتشغيلهم في مصر وخارجها، وهو ما يثبت أن النظرة للتعليم الفني تغيرت بالفعل للأفضل، كما استعرض جهود الوزارة في تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية للمعلمين.