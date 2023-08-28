"قرار عظيم".. أمهات الأبطال تشدن بقرار السيسي بشأن ضم قطاعات جديدة لصندوق تكريم الشهداء

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية إلى صندوق تكريم الشهداء.

كما صدق أيضًا على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف والشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من الصندوق

وكان ذلك في اجتماعه الذي عُقد اليوم مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

وقد أشادت أمهات الشهداء بهذا القرار مؤكدين أن الرئيس السيسي دائمًا ما يحل محل الأب بالنسبة لجميع مواطنيه.

وقالت السيدة سوزان والدة الشهيد إسلام مشهور (شهيد الواحات) إنه قرار غاية في الأهمية ويجعلنا سعداء للغاية، فدائمًا ما يهتم الرئيس السيسي بأسر الشهداء وضحايا الحروب بما في ذلك الإرهاب.

الشهيد البطل إسلام مشهور مع والده ووالدته

وأضافت أن "هناك الكثير من الأسر بحاجة حقيقية إلى هذا الدعم لأنهم عفيفي النفس ولا يطالبون بشيء، فعندما ينظر الرئيس لهم دون طلب منهم فهو أمر رائع يجعلنا نشعر بأن الرئيس دائمًا ما يقف بجوارنا. فالظروف المعيشية أصبحت صعبة للغاية وعندما نجد اهتمام صحي وتعليمي وخدمي بالتأكيد سنشعر بالسعادة".

سندعمه لفترة رئاسية جديدة

وتابعت السيدة سوزان في حديثها لـ"الدستور" أنها وجميع أسر الشهداء سيدعمون الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لأنه يراعي مواطنيه بالدرجة الأولى.

كما قالت السيدة إيمان والدة الشهيد المقدم محمد عمر إن "هذا القرار عظيم جدا ويسعدنا جميعا، ومثل هذه القرارات ليست أمرًا جديدًا على سيادة الرئيس، فهو حقًا يرعى أولاده ويهتم للغاية بأسر الشهداء، فأنا من بين أسر الشهداء التي يرعاها منذ عام 2016 وأرى حقًا أنه يحاول دعم أسر الشهداء بالعديد من الطرق."

الشهيد المقدم محمد عمر ووالدته

أب لأولاد الشهداء

وأكدت أنها تشعر أن الرئيس السيسي حقًا "أب لجميع أولاد الشهداء"، كما قالت إن ما يقدمه الرئيس السيسي لأسر الشهداء "كافي جدًا لاحتياجاتهم".

ودعت السيدة إيمان جميع المواطنين إلى ضرورة "رد الجميل لسيادة الرئيس بوقوفهم بجواره من أجل الأمن والأمان في البلاد، فيجب علينا أن نكون معه لدعمه لتولي ولاية ثالثة لرئاسة مصر."

وفي هذا السياق، قالت السيدة عصمت والدة الشهيد النقيب أحمد فؤاد إن "هذا القرار مميز جدًا وكل الشكر لسيادة الرئيس وبالتأكيد سندعمه في الفترة الرئاسية الجديدة، ليس فقط لقراراته الخاصة بنا بل لجميع إنجازاته التي حققها على مدار السنوات السابقة."

الشهيد النقيب أحمد فؤاد ووالدته

وتمنت عصمت في نهاية حديثها من الرئيس السيسي أن ينظر لوالد ووالدة الشهيد اللذان قاما بتربيته وتعليمه بنفس القدر الذي ينظر به لزوجته وأولاده.