وزير الأوقاف: مصر تسجل صفحات مضيئة فى بناء المساجد خلال عهد الرئيس السيسى

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعمال تطوير مسجد السيدة زينب - رضي الله عنها - بالقاهرة موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بعمارة بيوت الله - عز وجل - بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

كما وجه الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودها العظيمة في تطوير مساجد آل البيت سواء ما تم في مسجد الإمام الحسين - رضي الله عنه - ومسجد السيدة نفيسة - رضي الله عنها - أم ما يجري من تطوير يليق بمسجد السيدة زينب.

وخلال تفقده لأعمال تطوير مسجد السيدة زينب، أشاد وزير الأوقاف بدقة أعمال التطوير، مؤكدًا أن مصر تسجل صفحات مضيئة في بناء وتطوير وعمارة المساجد، سواء ما تم ويتم في مساجد آل البيت، أو ما تم في مسجد عمرو بن العاص ومسجد الظاهر بيبرس، أو ما تم تشييده من مساجد تليق بتاريخ مصر وحاضرها، وفي مقدمتها مسجد مصر، ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث.

ولفت إلى بناء وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير أكثر من عشرة آلاف وخمسمائة مسجد في أقل من عشر سنوات، وهو ما لم يحدث من قبل لا في مصر ولا في أي مكان آخر نعلمه، مع ما يواكب هذه الطفرة العمرانية من تكثيف الأنشطة الدعوية والثقافية والمقارئ القرآنية والأسابيع والقوافل الدعوية التى تجاوز أثرها وصداها مصرنا العزيزة إلى مختلف دول العام، من خلال موفدي وزارة الأوقاف إلى عشرات المراكز الإسلامية، وما تقدمه الوزارة من برامج التحفيظ والتدريب عن بعد، وما تقدمه أكاديمية الأوقاف الدولية من دورات تدريبية للأئمة والواعظات وأساتذة الجامعات والإعلاميين من مختلف دول العالم، فضلا عن مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية، ومؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التي تقود قاطرة التجديد في قضايا الخطاب الديني، وأكثر من أربعمائة إصدار علمي ودعوي وثقافي تسهم بقوة في بناء الوعي ونشر سماح الإسلام وتفكيك الفكر المتطرف.