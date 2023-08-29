الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": البرهان يتوجه إلى مصر لإجراءات مباحثات مع السيسي

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

توجّه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى مصر في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

ومن المقرر أن يسافر البرهان في الفترة المقبلة إلى عدد من الدول العربية والإفريقية منها السعودية وقطر والكويت وجنوب السودان وتشاد.

زيارة البرهان الأولى منذ بدء الصراع

وتعد هذه أول مرة يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل. 

وقال بيان مجلس السيادة السوداني إن البرهان سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين و"سبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك". 

السيسي رئيس مجلس السيادة السوداني

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