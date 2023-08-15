الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة هند رشاد: مبادرة "الطالب المنتج" تهدف لتحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن إطلاق الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة “الطالب المنتج” تهدف إلى تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار، علاوة على ربط المواطن والخريج بسوق العمل.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن مبادرة الطالب المنتج تستهدف محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر.

وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن نجاح المبادرة يكمن في رؤية الوزارة لصقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، علاوة على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.

وأكدت النائبة هند رشاد على أن المبادرة ستساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية منذالصغر، إضافة إلى دعم القدرات الاجتماعية والمادية للطلاب وتنمية الوعي بالقضايا الاجتماعية والوطنية.

ولفتت أمين سر إعلام النواب إلى أن الدورات التدريبية مجانية لكل طلاب الجامعات، حيث أنها تمثل فرصة للطلاب للحصول على المعارف والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاجية لتوجيه فكرهم وممارساتها إلى الإنتاج والاستثمار.

البرامج التدريبية الحرف التراثية واليدوية الدورات التدريبية النائبة هند رشاد الورش التدريبية القدرات الاجتماعية لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لكافة طلاب الجامعات مشروعات متناهية الصغر

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