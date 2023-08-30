الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فؤاد أباظة: مؤتمر جماهيري حاشد بالشرقية لدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

النائب احمد فؤاد
النائب احمد فؤاد اباظة

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن تنظيم مؤتمر جماهيري  حاشد بمحافظة الشرقية، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

 

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وقال "أباظة"، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن المؤتمر يأتي في إطار خطة حزب مستقبل وطن لدعم الرئيسين السيسي، حيث سيشارك مجموعة من قيادات العمل الحزبي والسياسي في مصر، منهم النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل، والدكتور وليد دعبس، وعدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة، وذلك تقديرًا وعرفانًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نقلة نوعية في عدة مجالات

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أحدث نقلة نوعية في عدة مجالات مختلفة سواء في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر، بجانب أصبحت مصر دولة محورية تحمل مفاتيح السلام الإقليمي والدولي وتملك حلولًا في عدة ملفات وقضايا دولية وصنعت توازنًا استراتيجيًا في علاقتنا مع كل الدول ووطّدت علاقاتها مع العديد من الحلفاء واتجهت لأول مرة نحو معسكرات جديدة لتخلق معها علاقات صداقة وتعاون.
وأوضح أن الرئيس السيسي، حقق تنمية وقطع شوطًا كبيرًا في البنية التحتية للدولة وأسس مشروعات في مجالات مختلفة أهمها تأسيس منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة حياة كريمة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية وحقل ظهر، ومشروعات الإسكان الاجتماعي بكل المحافظات، ومشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، وتطوير المستشفيات القائمة وقناة السويس الجديدة، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومبادرة "100 مليون صحة" وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة، وإنشاء المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وغيرها من المبادرات المهمة والمشروعات العملاقة.

استكمال ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

وأكد أن الجميع حريص على استكمال السيسي ﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘودھﺎ اﻟرﺋﯾس وﻣﺎ ﻗطﻌﺗﮫ ﻣﺻر ﻓﻲ طرﯾﻘﮭﺎ ﻧﺣو اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﺗوﻓﯾر ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠى اﻟﻣﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ودﻋم ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺧﺗﻠف طواﺋﻔﮫ.

واستند إلى ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﻲ ﺷﺎﻣل ﻟﺗﺛﺑﯾت أرﻛﺎن اﻟدوﻟﺔ وإﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ وإﺣداث ﻧﮭﺿﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻛﺑرى، ﻣن ﺧﻼل إطﻼق اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ (ﻣﺻر 2030) واﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت ﻋدة ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ على رأﺳﮭﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ وإﺣداث ﻧﮭﺿﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻛﺑرى ﻣن ﺧﻼل إطﻼق اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ (ﻣﺻر 2030)، واﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت ﻋدة ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ على رأﺳﮭﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ.

النائب أحمد فؤاد أباظه مجلس النواب محافظة الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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