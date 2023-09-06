الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"الحرية المصرى": كلمة الرئيس فى مؤتمر السكان عبرت عن حجم التحديات

أحمد مهنى نائب رئيس
أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري

أكد أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، الأمين العام، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، شملت العديد من رسائل الطمأنينة للشعب المصري، وعبرت عن حجم التحديات التي تواجه العالم جراء الأزمات المتنامية.

 

تشكل عبئًا ثقيلًا وتهديدًا للجهود

قال نائب رئيس حزب الحرية المصري إن مصر تواجه القضية السكانية التي تعرقل حصاد ثمار التنمية الشاملة وتشكل عبئًا ثقيلًا وتهديدًا للجهود العظيمة التي تبذلها الدولة في كل المجالات، ومدى التزامها وحرصها الشديد على توفير كل الرعاية الصحية والاجتماعية والتنموية للمواطنين، مضيفًا أنه من المتوقع أن تنتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.

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وتابع عضو النواب أن المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة أسهمت في الوصول للملايين من المواطنين وأسهمت فى تحقيق بيئة صحية سليمة للمواطنين، مشددًا على أهمية استضافة مصر للمؤتمر العالمي للصحة والسكان، فهو يعد منصة تحاوريّة لتبادل الخبرات في القطاع الصحي.

 

نحسن استخدام حرية الإنجاب وتوظيفها 

في هذا الصدد، شدد الأمين العام للحزب على ضرورة الشعور بالمسئولية تجاه تنظيم الاسرة والحد من انجاب اطفال دون القدرة على أن يعيشوا حياة كريمة توفر لهم أبسط مستحقات الحياة، وأن نحسن استخدام حرية الإنجاب وتوظيفها في مكانها الصحيح ووقتها الصحيح.

السكان والصحة العالم نائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام حزب الحرية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر العالمي للسكان

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