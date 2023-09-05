برلمانى مشيدًا بإطلاق استراتيجية السكان: تكلل جهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية

أكد النائب عبده أبوعائشة، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، كشفت حجم وخطورة الزيادة السكانية والتنبيه لها بكل وضوح، كما شهدت إطلاق استراتيجية السكان وهو تكليل لجهود الدولة في مواجهتها في الحاضر والمستقبل.

السعي الدءوب لتحسين مستوى معيشة المصريين

ونوه النائب عبده أبوعايشة فى تصريحات صحفية له اليوم، بأن الرئيس السيسي وضع المشكلة السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية، في ظل تهديدها لقدرة الدولة على النمو، وحرص على تعزيز مبدأ الحق في الحياة من خلال السعي الدءوب لتحسين مستوى معيشة المصريين بكل ربوع مصر وصولًا للريف المصري.

ولفت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر على هامش أعمال المؤتمر، وهو ما يؤكد تعامل مصر مع هذه القضية من منظور شامل وفق توجيهات الرئيس السيسي.

برلماني: لا أوافق أن تكون هناك حرية في الإنجاب

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما أكده الرئيس السيسي، إن الإنجاب حرية كاملة صحيح، لكن إذا لم تنظم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة، ولا أوافق أن تكون هناك حرية مطلقة فى الإنجاب لناس قد لا تكون مدركة لحجم التحدي، لأن الدولة في النهاية تدفع الثمن. مشيرًا في كلمته، إلى تجربة الأتراك والصينين في تحقيق انضباط النمو السكاني.

خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة

واختتم أبوعايشة بالقول، ان المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية في مصر، خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة السكانية وتأكيد على دور مصر العالمي والبارز في هذه القضية واستعراض تجربتها.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، أنّ المؤتمر منصة مهمة جدًا لتناول قضية الزيادة السكانية، وهناك دول استطاعت السيطرة وتنظيم معدل النمو السكاني ودول كثيرة لم تستطع تحقيق ذلك» وأضاف متابعًا «في القارة الإفريقية، سنصل في غضون سنوات قليلة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة، والموارد الموجودة لدينا ضخمة جدًا، ولكن تستطيع أن تسهم في التعامل مع الأمر».