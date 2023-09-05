الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى مشيدًا بإطلاق استراتيجية السكان: تكلل جهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية

النائب عبده ابوعايشة
النائب عبده ابوعايشة

أكد النائب عبده أبوعائشة، عضو  مجلس الشيوخ، أن  كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي  للصحة والسكان والتنمية، كشفت حجم وخطورة الزيادة السكانية والتنبيه لها بكل وضوح، كما شهدت إطلاق استراتيجية السكان وهو تكليل لجهود الدولة في مواجهتها في الحاضر والمستقبل.

 

السعي الدءوب لتحسين مستوى معيشة المصريين 

ونوه النائب عبده أبوعايشة فى تصريحات صحفية له اليوم، بأن الرئيس السيسي وضع المشكلة السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية، في ظل تهديدها لقدرة الدولة على النمو، وحرص على تعزيز مبدأ الحق في الحياة من خلال السعي الدءوب لتحسين مستوى معيشة المصريين بكل ربوع مصر وصولًا للريف المصري.

برلمانى مشيدًا بكلمة الرئيس أمام مؤتمر السكان: جاءت قوية وبمنتهى الشفافية

ولفت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر على هامش أعمال المؤتمر، وهو ما يؤكد تعامل مصر مع هذه القضية من منظور شامل وفق توجيهات الرئيس السيسي.

برلمانى مثمنًا دور المستشفى المصرى القبطى فى نيروبى: كفاءة وحرفية

 

 برلماني: لا أوافق أن تكون هناك حرية في الإنجاب

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما أكده الرئيس السيسي، إن الإنجاب حرية كاملة صحيح، لكن إذا لم تنظم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة، ولا أوافق أن تكون هناك حرية مطلقة فى الإنجاب لناس قد لا تكون مدركة لحجم التحدي، لأن الدولة في النهاية تدفع الثمن. مشيرًا في كلمته، إلى تجربة الأتراك والصينين في تحقيق انضباط النمو السكاني.

 خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة

واختتم  أبوعايشة بالقول، ان المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية في مصر، خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة السكانية وتأكيد على دور مصر العالمي والبارز في هذه القضية واستعراض تجربتها. 

وقال الرئيس  السيسي، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، أنّ المؤتمر منصة مهمة جدًا لتناول قضية الزيادة السكانية، وهناك دول استطاعت السيطرة وتنظيم معدل النمو السكاني ودول كثيرة لم تستطع تحقيق ذلك» وأضاف متابعًا «في القارة الإفريقية، سنصل في غضون سنوات قليلة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة، والموارد الموجودة لدينا ضخمة جدًا، ولكن تستطيع أن تسهم في التعامل مع الأمر».

النائب عبده ابوعايشه مجلس الشيوخ المؤتمر العالمي للصحة والسكان كلمة الرئيس السيسي الصحة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

"عارف النتيجة من دلوقتى".. حسام غالى يعلق على المباراة المحتملة بين الأهلى واتحاد جدة

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات