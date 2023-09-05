الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تنفيذا لرؤية مصر 2030

رئيس نقل النواب: كلمة السيسى بمؤتمر السكان تؤكد حرصه على حل القضايا التى تعرقل التنمية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية تأكيد على تركيز القيادة السياسية على القضايا الكبيرة التي تعرقل حركة التنمية وهي الزيادة السكانية.

 ملف السكان والزيادة السكانية

وأوضح عابد في تصريحات صحفية له، أن ملف السكان والزيادة السكانية من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام الدولة خلال الفترة الأخيرة لحل كافة التحديات التي تواجه عملية البناء والتنمية والعمل على استغلالها في تنفيذ رؤية مصر 2030 والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

 التكاتف والعمل بوعي

وأكد النائب علاء عابد، أن التغيير في مصر سيحدث من خلال التكاتف والعمل بوعي وفهم على تنظيم قدرات الدولة على عدد السكان، مشيرًا إلى أن القضية السكانية من أهم القضايا التي تعاني منها الدولة.

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تحسين جودة حياة المواطن المصري 

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بتوصيات تهدف لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، حيث يتضمن عرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور.

وأشاد النائب علاء عابد، بدعوة الرئيس السيسي بانعقاد المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية كل عام في مصر للحديث عن مشكلة الزيادة السكانية.

فرصة لجذب الاستثمارات الصحية 

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن المؤتمر فرصة لجذب الاستثمارات في مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات ومنح خاصة في المجال الصحي وفقًا للمعايير المطلوبة لتوفير كافة الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.

ويركز المؤتمر، يركز على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات.

النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل نائب رئيس البرلمان العربى لمؤتمر العالمي للصحة والسكان السيسي

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