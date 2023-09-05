طارق شكري: المؤتمر العالمي للصحة والسكان فرصة لعرض تجربة مصر في القطاع

قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر حققت طفرة هائلة في قطاع الصحة بشهادات محلية وعالمية، مشيرا إلى المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة التي ساهمت في تلبية احتياجات القطاع والوصول للملايين.

استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان إثبات على قدراتها في مجال الصحة

وأشاد شكري باستضافة مصر لمؤتمر الصحة والسكان العالمي، قائلا: “اعتراف دولي جديد بقدرات مصر وريادتها في تنظيم مؤتمرات تشارك فيها مختلف دول العالم، والخروج بتوصيات وقرارات لخدمة وتحسين حياة المواطن المصري وموجهة لكل دول العالم”.

وأكد أهمية باعتباره منصة تحاورية لتبادل الخبرات في القطاع الصحي، ويستند إلى نجاحات ضخمة حققتها مصر في مجال القطاع، بفضل مبادرات صحية وإنسانية غير مسبوقة للرئيس السيسي.

وأشار إلى نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في القضاء على فيروس سي عبر مبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة نفقات العلاج على نفقة الدولة، مضيفا: “إن مصر حققت وبفضل الله انجاز تاريخي يدرس، وذلك من أعلى دولة فيروس سي للقضاء عليه، والعالم ينظر لهذة التجربة كنموذج استثنائي”.

تجديد التزامات مصر الدولية

وقال النائب: “المؤتمر العالمي للصحة والسكان، سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى منه”.

واستضافت العاصمة الإدارية اليوم المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية 2023، ويستمر حتى 8 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.

وتشمل فعاليات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية 2023، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، في ظل اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة والقضية السكانية في مصر.