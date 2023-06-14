الرئيس السيسى: الزيادة السكانية أثرت بشكل كبير على جهود التنمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الزيادة السكانية أثرت بشكل كبير على جهود التنمية في مصر.

وقال الرئيس السيسي، خلال لقائه أهالي قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، الأربعاء: "وصلنا إلى 40 مليون نسمة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم أصبحنا 80 مليونًا في عام 2011، النهارده إحنا 105 ملايين".

وأضاف الرئيس: "وإحنا قاعدين ندردش مع بعض دلوقتي في العشر دقائق دول في 40 ضيف وصلوا".

وأشار إلى أن الدولة حرصت على توفير المواد والسلع الأساسية حتى لو كان سعرها غاليًا بعض الشيء، متابعًا: "لكن مش ممكن أبدًا نقول مفيش، أنا بتكلم عن احتياجات 105 ملايين مصري بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف".

وتابع: "نحاول بكم وبدعمكم وجهدكم ودعواتكم، الناس الطيبة كثيرة في مصر".