الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ": استضافة المؤتمر العالمي للسكان خطوة إيجابية لإظهار تقدم مصر

النائب علي مهران
النائب علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ، إن استضافة مصر لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، خطوة إيجابية ليرى العالم مدى تقدم مصر في مجال الصحة ونجاح الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القضاء على فيروس سي.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة حوارية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات في قطاع الصحة والسكان والتنمية والعلاقة التي تربطهم.

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تجديد التزامات مصر الدولية

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي، علاوة على مواجهة أية معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة للحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم التي يكفلها الدستور المصري.

وتابع النائب علي مهران، أن المؤتمر يستهدف الخروج بتوصيات وقرارات لخدمة وتحسين حياة المواطن المصري بالحصول على كل الرعاية الصحية والاجتماعية.

جذب الاستثمارات

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن المؤتمر فرصة لجذب الاستثمارات في مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات ومنح خاصة في المجال الصحي وفقًا للمعايير المطلوبة لتوفير كل الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

ولفت النائب علي مهران، أن المؤتمر سيناقش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، إضافة إلى مناقشة التجارب الرائدة وأفضل الممارسات الصحية وفي مجال الصحة الإنجابية وتحسين الخصائص السكانية في مختلف دول العالم.

وتستضيف مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب، موضحًا أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية يشارك في المؤتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.

النائب علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المؤتمر العالمي للسكان مصر

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