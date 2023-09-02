نائب بالشيوخ: الرئيس السيسي حريص على الدفع بالشباب للمناصب القيادية

كشف النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرصه على تولي الشباب المسئولية حتي يكونوا مؤهلين بشكل قوي لهذه المسئولية.

وأكد أن هناك إرادة سياسية واضحة للدفع بالشباب فى المناصب القيادية، مشيراً إلى أن الحكومة والجهات المعنية تنظم منح تدريبية كبيرة للشباب لأن العالم متجه نحو التحول الرقمي والتكنولوجي، ولابد أن نكون علي استعداد.

وأشار النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تحتاج إلى أضعاف مضعفة من القيادات الشبابية لتولى القيادة والمسئولية.