الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: هناك إرهاب سياسى يُمارس ضد أى شخص يعلن تأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك حالة من التربص بالمجتمع المصري في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن البعض يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والبعض الآخر يدعم مرشحًا آخر وعلينا جميعًا أن نحترم آراء بعضنا.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك حالة إرهاب سياسي لأي مواطن يعلن عن دعمه للرئيس السيسي، متسائلًا: "لماذا لا نحترم آراء بعضنا البعض؟، ولماذا نجرح ونبتز بعض؟".

كل مواطن من حقه أن يدعم من يراه مناسبًا لإدارة البلد

وتابع: "أنت لا تؤيد الرئيس السيسي هذا حقك، ولكن عليك أن تحترم من يؤيده، والعكس أيضًا، سيبوا كل واحد يقول اللى هو عاوزه، لأن مصر محتاجة أن أي حد يطرح نفسه في الانتخابات لا بد أن يتحدث معنا عن رؤيته لإدارة الدولة".

ولفت إلى أن التجربة التي بدأت في 2013 هي تجربة الشعب المصري كله، وليست تجربة الرئيس السيسي وحده، لأن الشعب نزل في 30 يونيو واستدعى السيسي، والآن هو شريك له فيما تحقق.

الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي محمد الباز اخر النهار

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