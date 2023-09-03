الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمراجعة الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع قيادات وزارة الصحة، ومديري مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، والشركات والجهات المشاركة في التنظيم، لمراجعة الاستعدادت النهائية لانعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، عن وصول عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع الاستعدادت النهائية لجميع لجان تنظيم المؤتمر، حيث اطلع الوزير على عروض تقديمية مفصلة حول استعدادات اللجنة التنفيذية للمؤتمر واللجان الفرعية الـ8 والتي تشمل لجان (العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية، المعرض، المالية والإدارية، التأمين الطبي، الإعلام والتواصل المجتمعي، العلاقات الداخلية، الرعاة والتسويق، العلاقات العامة والمراسم والفعاليات).

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول مراجعة استعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، خلال فعاليات المؤتمر، مؤكدًا قدرة وزارة الصحة والسكان، على اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ الاستراتيجيتين على أرض الواقع، في ظل اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة في مصر والقضية السكانية.

 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب

وتابع عبدالغفار أن الوزير ناقش جدول أعمال المؤتمر، وما يتضمنه من برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب، موضحًا أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية يشارك في الموتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.

وأضاف أن الوزير تابع توافر كل اللوجيستيات لبدء استقبال الوفود القادمين من خارج مصر، حيث يشارك في المؤتمر المعنيين بقضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي، والإقليمي والوطني، وعدد من الوزراء، والسفراء، وصناع القرارات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام.

وفي سياق متصل، قال عبدالغفار إن الوزير وجه بالعمل على إطلاق حملة للصحة الإنجابية، بالتزامن مع المؤتمر وأهدافه.

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء
لدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قيادات وزارة الصحة وزارة الصحة الشئون الصحية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

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