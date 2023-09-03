الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام عبد الغفار: المؤتمر العالمي للسكان سيناقش تحقيق حياة كريمة للمصريين ببرامج مستدامة

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أهمية عقد المؤتمر العالمي للسكان، قائلاً: "إن المؤتمر العالمي للسكان يحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما يؤكد أهمية هذا المؤتمر".

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار"  الذي يقدمه الإعلامي شاي شاش، عبر فضائية extra news، أن المؤتمر الذي يُجرى من خلال برامج علمية وجلسات حوارية ونقاشات تفاعلية على مدار أكثر من 65 جلسة يشارك فيها 270 متحدثًا من الخبراء المصريين والأجانب، ويشارك فيه مجموعة كبيرة أيضًا من وزراء الصحة ووزراء السكان في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى سفراء الدول الشقيقة والصديقة في مصر، وصناع القرار، المنظمات الأممية التي تتبع الأمم المتحدة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، رواد الأعمال.

وأوضح أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والنقاشات الدائرة حول الاستراتيجية العامة للصحة في مصر تعتبر واحدة من أهم الأمور التي سيتم مناقشتها.

وأشار إلى أن المؤتمر يتم فيه مناقشة التجارب الرائدة، وأفضل الممارسات الصحية في مجال الصحة الإنجابية وتحسين الخصائص السكانية في مختلف دول العالم ، كما سيناقش السياسات المتكاملة القائمة على الأدلة والبراهين العلمية من أجل مستقبل صحي للمصريين وللمقيمين على الأراضي المصرية، كما سيناقش تحقيق حياة كريمة للمصريين ببرامج مستدامة.

الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان الرئيس السيسي وزارة الصحة

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