السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أولى ثمار «بريكس».. تعاون مع البرازيل فى مجالات الرعاية الصحية

بريكس
بريكس

ناقش الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل و«حياة كريمة» بوزارة الصحة والسكان، مع باولينو فرانكو دى كارفاليو نيتو، سفير البرازيل فى مصر، تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الرعاية الصحية بين البلدين.

وركز الاجتماع، الذى عُقد فى المقر الرئيسى لهيئة الرعاية الصحية، ويأتى بعد أيام على قبول دعوة مصر الانضمام إلى تكتل «بريكس» اعتبارًا من يناير ٢٠٢٤، على مناقشة توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات فيما يتعلق بأحدث التقنيات والممارسات الطبية، لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية الأولية فى المجتمع، وكذلك الاستفادة من التجارب والخبرات فى نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص بدولة البرازيل، والسياحة العلاجية.

وشدد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا الطبية المتقدمة، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة فى مجالات متعددة، مثل التدريب الطبى والتخصصات الصحية المختلفة، بهدف تعزيز المهارات الطبية، إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات بين الأطباء الاستشاريين والكوادر الصحية فى البلدين، علاوة على تبادل المعرفة فى إنشاء نظام للدراسات والبحوث والاكتشافات العلمية لتعزيز التقدم العلمى فى مجال الرعاية الصحية.

وأشاد السفير البرازيلى بالتقدم الكبير الذى شهدته مصر فى مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى استعداد البرازيل للمساهمة فى هذا التطور وتعزيز التعاون الصحى مع مصر، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة التى تم تحقيقها فى القطاع الصحى المصرى.

كما عبر عن استعداد بلاده لتبادل وتناقل الخبرات فى مجالات عديدة، مثل تطوير التكنولوجيا الصحية، وتطوير البرامج التدريبية، وتبادل المعرفة فى أنظمة البحوث العملية والسياحة العلاجية.

واختتم بالإشادة بالدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية المصرية للملف الصحى، ما جعل مصر وجهة عالمية للرعاية الطبية والسياحة العلاجية والاستثمارات الصحية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل البرازيل بريكس

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