الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الصحة» تعلن التقرير اليومى لمبادرة «100 يوم صحة».. تقديم 400 ألف و546 خدمة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 400 ألف و546 خدمة، من خلال مبادرة «100 يوم صحة»، أمس الأربعاء، 30 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة  الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 11 ألفا و65 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 28 ألفا و484 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ5 آلاف و888 طفلا، فيما قدمت 31 ألفًا و9 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المبادرة قدمت 3 آلاف و221 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف و662 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 3 آلاف و500 مواطن، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ10 آلاف و431 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 15 ألفا و873 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 10 آلاف و937 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 71 ألفا، و268 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 70 ألفا، و996 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 130 ألفا و312 طفلا.

 خدمات الطوارئ

واستطرد «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت 2900 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 54 ألفا و800 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات المبادرة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة علاج الأمراض المزمنة صحة المرأة مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

مواد متعلقة

"الصحة" تنظم ورش عمل حول الإطار الاستراتيجي للصحة الرقمية لتحسين نظم الرعاية الصحية

مصر والمكسيك تبحثان فرص تعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية

الرعاية الصحية: اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبى كأول مجمع طبى معتمد فى مصر

"الصحة" تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة".. تقديم 390 ألفا و545 خدمة

«الصحة» تعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة».. تقديم 407 آلاف خدمة

نقيب التمريض تتفقد مستشفيات "الرعاية الصحية" في جنوب سيناء

اتحاد نقابات المهن الطبية يعلن عن الإعانة الاستثنائية لمصاريف المدارس

وزير الصحة يستقبل السفير اليوناني لدى مصر لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات الصحية

الأكثر قراءة

مدبولي يعقد مؤتمرا صحفيا من داخل معبد بن عزرا اليهودي بعد افتتاحه وترميمه

ضبط 36 كيلو هيدرو فى دمياط

نشر 3 قرارات لمجلس الوزراء بشأن محطات صرف صحي في الجريدة الرسمية

القبض على 8 متهمين بالنصب في حدائق أكتوبر

جلس على المقهى فسرق مجهولون سيارته

إصابة 20 مواطنا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال