الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد البرلمان العربي يزور مقر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين

وفد البرلمان بمقر
وفد البرلمان بمقر الحزب الشيوعي الصيني

قام  عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له بزيارة مقر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وذلك في إطار فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، تلبية للدعوة الرسمية الواردة من رئيس برلمان الصين.

العسومي مع رئيس الحزب الشيوعي الصيني 

 

نهضة وتقدم وخطط مستقبلية

وخلال زيارة مقر الحزب، استمع "العسومي" ووفد البرلمان العربي إلى شرح مفصل لتاريخ الحزب والدور الذي قام به في نهضة وتقدم الصين وخططه المستقبلية خلال الفترة القادمة، كما اطلع الوفد على المؤتمرات الدورية التي ينظمها الحزب، وكذلك مؤتمرات الحوار التي يعقدها بمشاركة عدد من قادة الأحزاب في مختلف دول العالم، بما فيها الدول العربية. كما استمع كذلك إلى عرض موجز للإنجازات العديدة التي حققها فخامة رئيس الصين  شي جينبينغ، باعتباره واحداً من أقوى زعماء الصين الذين تولوا قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

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وفي وقت سابق  قام وفد البرلمان العربي بزيارة بعض النماذج الحية التي تعكس هذه التجربة على أرض الواقع، حيث قام بزيارة أهم مصنع لتوليد الطاقة الشمسية في العاصمة بكين، واطلع على آليات عمل المصنع وإنتاجه، وكيف أنه يمثل بديل منخفض التكلفة لتوفير الكهرباء للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، لمساعدتهم على تجنب الفواتير باهظة الثمن من الكهرباء التقليدية.

وفي السياق دعا العسومي الدول العربية إلى تطوير سياسات غير تقليدية لمكافحة الفقر، داعيا إلى الاستفادة من التجربة الصينية، وخاصة الاهتمام الكبير الذي توليه للتعليم الفني، باعتباره بديل استراتيجي للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للملايين من الشباب.

كما اطلع العسومي ووفد البرلمان العربي على التجربة الصينية الفريدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحديثة، حيث استمع  إلى شرح مفصل للدور الذي تقوم به شركة هواوي في مجال صناعة الأجهزة التي تعتمد على أحدث التكنولوجيا المتطورة على مستوى العالم.

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