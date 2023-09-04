الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان العربى يهنئ الإمارات بنجاح مهمة رائد الفضاء سلطان النيادى

العسومي
العسومي

هنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الإمارات، قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً، بمناسبة نجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي عاد إلى الأرض بعد مشاركته في نحو 200 تجربة علمية، خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر، في أطول مهمة فضاء عربية.

 إنجاز ساهم في خدمة البشرية جمعاء

وأكد العسومي أن ما حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وفرق العمل الوطنية يمثل إنجازاً إماراتياً وعربياً، يجب أن يفخر به كل العرب، لا سيما أنه إنجاز ساهم في خدمة البشرية جمعاء، فضلاً عن أنه يفتح المجال أمام دخول العرب بقوة لعالم الفضاء.

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امتداد للنجاحات الكثيرة التي حققتها الإمارات 

وأضاف العسومي أن هذا الإنجاز يأتي في ظل الرعاية والاهتمام المباشر الذي يوليه  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لريادة وتقدم الإمارات في مجال الفضاء، كما يأتي تتويجاً وامتداداً للنجاحات الكثيرة التي حققتها الإمارات في هذا المجال الحيوي خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحرصها على الاستثمار في هذا المجال، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للدخول فيه، والتي أصبحت نموذجاً ملهما للشباب العربي في العمل من أجل مستقبل أفضل للعالم.

في سياق آخر، أكد رئيس البرلمان العربي أن ما تشهده المنطقة العربية من أزمات إنسانية متلاحقة يتطلب دعم وتعزيز العمل الخيري، فضلاً عن ضرورة توعية المواطن العربي بأهمية المشاركة في الأنشطة الخيرية، وتقديم يد العون للمحتاجين لخلق مجتمعات أكثر تماسكا وقادرة على مواجهة التحديات والنهوض بمستوى شعوبها، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، مشددًا على أن القضاء على الفقر بجميع صوره هو من أبرز التحديات التي تواجه العديد من دول العالم، لهذا وضعته الأمم المتحدة على قائمة أهداف تحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لمواجهة جميع أشكاله بالمنطقة العربية.

عادل بن عبدالرحمن العسومى البرلماني العربي سلطان النيادي رحلة فضائية ​الإمارات

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