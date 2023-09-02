وفد البرلمان العربى يدعو لنقل تجربة الصين الصناعية للدول العربية

زار عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له شركة هواوي المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحديثة، ومصنع سيارات شركة بي واي دي في العاصمة بكين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبية للدعوة الواردة من رئيس برلمان الصين.

وخلال هاتين الزيارتين، اطلع العسومي ووفد البرلمان العربي على التجربة الصينية الفريدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحديثة، حيث استمع إلى شرح مفصل للدور الذي تقوم به شركة هواوي في مجال صناعة الأجهزة التي تعتمد على أحدث التكنولوجيا المتطورة على مستوى العالم.

وخلال زيارته إلى مصنع سيارات بي واي دي، اطلع العسومي ووفد البرلمان العربي على تفاصيل العملية التصنيعية التي يقوم بها المصنع، والتي تعتمد بنسبة تتعدى التسعين بالمائة على الإنسان الآلي، فضلًا عن المستويات المختلفة التي يقدمها المصنع من أنواع السيارات، على نحو يلائم مستويات الدخل المختلفة.

نهضة صينية متطورة

وخلال هاتين الزيارتين، أشاد "العسومي" بالنهضة الصينية المتطورة في هذه المجالات، مثمنًا بشكل خاص اهتمام الصين بالبحث العلمي، الذي تخصص له نسبة كبيرة جدًا في هذه المجالات الحيوية، داعيًا الصين إلى توسيع نطاق تعاونها مع الدول العربية في هذه المجالات ونقل تجربتها إليها، مضيفًا أن الصين تعد من الدول التي لا تحتكر صناعة التكنولوجيا لديها، وإنما تعمل على نقلها إلى الدول الأخرى، خاصة الدول النامية، مؤكدًا أن هذه فرصة أمام الدول العربية لنقل وتوطين صناعة التكنولوجيا الحديثة لديها.

وكان العثومي تلقى دعوة من رئيس البرلمان الصيني لزيارة بلاده، ويرافقه وفد من أعضاء البرلمان العربي، لنقل وتبادل الخبرات البرلمانية بين الجانبية والاطلاع على نمط الحياة والنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الصين، آخرها الزيارة التي نظمها الجانب الصيني للوفد العربي في المنطقة الصناعية لزيارة عدد من المصانع والاطلاع على تجربة الصين في هذا الجانب، ومراحل تصنيع منتجاتها المختلفة.