ما هى إنجازات طاقم crew 6 التابع لناسا بعد نصف عام فى الفضاء؟

بعد نجاح مهمة طاقمها، هبطت مركبة الفضاء دراجون، صباح اليوم الإثنين، قبالة ساحل جاكسونفيل بولاية فلوريدا، حيث أكمل طاقم "كرو 6" التابع لوكالة ناسا الفضائية، مهامه بنجاح، والتي استغرقت قرابة الستة أشهر في الفضاء.

وتكون طاقم "كرو 6" من 4 رواد الفضاء من جنسيات مختلفة، كان بينهم الإماراتي سلطان النيادي، بينما قاد المهمة رائد الفضاء الأمريكي ستيفن بوين، والطيار الأمريكي وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الروسي أندريه فيديايف.

ما المهمة "كرو 6"

بدأت مهمة Crew-6 التابعة لناسا في مارس الماضي من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. وانتهت يوم الإثنين، بعد ما يقرب من 3000 دورة حول الأرض وقطع 79 مليون ميل، بعد منتصف ليل عيد العمال مباشرة.

وأجرى الطاقم أكثر من 200 تجربة علمية، وشملت تلك الأبحاث صحة الإنسان، مثل كيفية تصرف الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في الجاذبية الصغرى، بحسب وكالة ناسا للفضاء.

كما قاموا بالتحقيق في كيفية تأثير اضطراب الموجات في الفضاء على الوقود في الأقمار الصناعية.

وبالإضافة إلى التجارب العلمية، أجرى بوين وهوبورغ والنيادي عدة عمليات سير في الفضاء، حيث قاموا بتحديث أنظمة الطاقة في المحطة الفضائية وقاموا بتركيب مصفوفات شمسية جديدة على الموقع المداري الذي يسكنه باستمرار منذ عام 2000.

الجدير بالذكر، إنه تم إعفاء مهمة Crew-6 من قبل أعضاء Crew-7 الأربعة الذين انطلقوا ووصلوا إلى محطة الفضاء الدولية في أواخر أغسطس.

وسيقضون أيضًا 6 أشهر على متن المحطة الفضائية مع العودة المتوقعة في فبراير 2024.

الإشادة بتجربة سلطان النيادي

من جانبه، أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، أن طموحات الإمارات في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه في موقع "إكس" "تويتر سابقا"، بمناسبة وصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض عقب إنجازه أول مهمة عربية طويلة الأمد في الفضاء: "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء، صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازًا إماراتيًا تاريخيًا وساهمتم في خدمة العلم والبشرية، بكم جميعًا طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله".