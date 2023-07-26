انقطاع التيار الكهربائى فى "ناسا" يوقف الاتصال بالمحطة الفضائية الدولية

تسبب انقطاع التيار الكهربائي بوكالة "ناسا" الثلاثاء في تعطل الاتصال بين مركز التحكم في البعثة ومحطة الفضاء الدولية، حسبما أوردت وكالة أسوشيتد برس.

ووفقًا للوكالة فقد تعذر على (مركز التحكم بالمهمات الفضائية) إرسال أوامر إلى المحطة والتحدث مع رواد الفضاء السبعة الموجودين في المدار، حيث حدث انقطاع التيار الكهربائي بينما كانت أعمال التحديث جارية في المبنى في مركز "جونسون" للفضاء في هيوستن.

وقال مدير برنامج محطة الفضاء، جويل مونتلبانو، إن رواد الفضاء أو المحطة لم يتعرضوا لأي خطر على الإطلاق، مضيفا أن أنظمة التحكم الاحتياطية تولت العمل في غضون 90 دقيقة.

وتم إخطار الطاقم بالمشكلة من خلال أنظمة الاتصالات الروسية، في غضون 20 دقيقة من الانقطاع.

وهذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها "ناسا" إلى تشغيل أنظمة الدعم الاحتياطي هذه للتحكم، بحسب مونتيلبانو.

وقال مونتلبانو إن "ناسا" تأمل في حل المشكلة والعودة إلى العمليات الطبيعية بنهاية اليوم.

وتحتفظ وكالة "ناسا" بمركز تحكم احتياطي على بعد أميال من هيوستن في حالة حدوث إعصار أو كارثة أخرى تتطلب عمليات الإجلاء.

تحذير من عاصفة شمسية خطيرة

يشار إلى أن في يناير الماضي كشفت وكالة ناسا ، عن انفجار شمسي خطير، من المتوقع أن يصل التوهج الناتج عنه إلى كوكب الأرض، موضحة أن هذا الإنفجار يظهر وكأنه وميض ساطع من الضوء في المنطقة اليمنى العلوية للشمس، والذي تم تصنيفه على أنه توهج على مستوى M5.5.

ومع تكرار التحذيرات من عاصفة شمسية قد تضرب الأرض، رصد العلماء اثنتان منها خلال مايو، فيما جرى التحذير من أخطرها على الإطلاق والتي قد تتسبب بمشاكل بأنظنة الاتصالات ويمكن تؤدي لتغيرات بدرجات الحرارة، حسب تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية.