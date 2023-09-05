"صحة الشيوخ": استضافة مصر للمؤتمر العالمي للصحة والسكان اعتراف بريادتنا في هذا القطاع

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية استضافة مصر المؤتمر العالمي للصحة والسكان قائلا: إنه بمثابة منصة تحاورية لتبادل الخبرات في القطاع الصحي، ويستند إلى نجاحات ضخمة حققتها مصر في مجال القطاع الصحي طوال السنوات الماضية، بفضل مبادرات صحية وإنسانية غير مسبوقة للرئيس السيسي.

خطوة إيجابية

ونوه د.خضير فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، باستضافة مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، قائلًا: إنه خطوة إيجابية ليرى العالم مدى تقدم مصر في مجال الصحة، ونجاح الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضاء على فيروس سي عبر 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة نفقات العلاج على نفقة الدولة وإصدار مبادرات في مجال الصحة والطفل وغيرها.

فرصة لتجديد الالتزامات

وقال إن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي، علاوة على مواجهة أية معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة، مضيفا: أن المشكلة السكانية في مصر مشكلة خطيرة بالفعل، وتهدد منجزات التنمية على مدى عقود والمؤتمر سيقترب منها بمقترحات وتوصيات فاعلة.

وفد برلماني يشارك في فعاليات المؤتمر

وانطلق وفدا يضم أعضاء من لجنة الصحة بمجلس النواب للمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، حيث ينطلق المؤتمر خلال الفترة من 5 – 8 سبتمبر 2023، باحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، وفي سياق متصل يشارك في المؤتمر ايضا وفدا يضم أعضاء من لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد قامت بتوفير كافة سبل الراحة للاعضاء المشاركين في المؤتمر و وفرت لهم وسيائل مواصلات لمن رغب منهم أن يتحرك من المجلس.

ويأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.