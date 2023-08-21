الصحة: نعانى من عجز فى الأطباء وليس لدينا إصابات بالمتحور الجديد

قال د.حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، المتحدث باسم الوزارة، إنه فيما يتعلق بتكليف طلاب القطاع الطبي يمكن القول أن هذا التكليف يعني إلزام خريجي كليات القطاع الصحي بالعمل وفقًا لاحتياج الدولة.

تكليفات القطاع الطبي

أضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية CBC أن التكليف ما هو إلا إجراء تقوم به الدولة لسد احتياجات القطاع الصحي في محافظات الجمهورية: "توزيع يكون بناء على الأعلى مجموعًا، وبعد الانتهاء من مرحلة التوزيع تبدأ مرحلة الأعذار، حيث يكون لدى بعض الطلاب أزمة في مكان التوزيع، لهذا يتم النظر في الطلبات المقدمة من الأطباء عن طريق الإنترنت لتلبية رغباتهم".

عجز القطاع الطبي

وتابع: "لدينا عجز واضح في الأطباء البشريين، وهذا العجز لا يقتصر على الدولة المصرية فقط، بل جميع دول العالم تعاني من هذا العجز".

المتحور الجديد

وفيما يتعلق بظهور متحور جديد لفيروس كورونا، أشار "متحدث الصحة" إلى أن الفيروسات تتمحور باستمرار، واللقاحات فعالة للمتحور الجديدة لكورونا، كما أنه لم يثبت حتى اللحظة وجود إصابات بالمتحور الجديد في مصر.