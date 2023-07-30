الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يكشف تفاصيل وأهداف المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل وأهداف المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية الذي سيعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية سينعقد خلال الفترة من من 5– 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة.

وأكد وزير الصحة والسكان أن المؤتمر يأتي تجديدًا لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدًا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي.

وأشار عبدالغفار أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

ولفت عبدالغفار إلى أنه من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان حرص القيادة السياسية على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق، وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري لكل المواطنين على حد سواء.

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