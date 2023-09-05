الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، تحت عنوان “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم.

جلسات المؤتمر

ويتضمن المؤتمر 270 جلسة حوارية يشارك فيها 65 متحدثا من المصريين والأجانب، بالإضافة إلى برنامج علمي للزمالة المصرية في 14 ورشة عمل و33 جلسة يتحدث فيها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.

موضوعات سيناقشها المؤتمر

ومن أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر الحوكمة الرشيدة، والدبلوماسية الصحية، وتأثير التركيبة السكانية على الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتغطية الصحية الشاملة، والصحة العقلية والنفسية، والإدمان، والاستثمار في الرعاية الصحية، واقتصاديات الصحة، والابتكار، والبحث والتطوير والتحول الرقمي، والأدوية والرعاية الصحية وصناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وتعزيز الصحة العامة وتغيير السلوك.

المؤتمر العالمي للسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

"القاهرة الإخبارية": وصول 121 راكبًا على متن طائرة "مصر للطيران" إلى بورتسودان

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص