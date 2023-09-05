الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، تحت عنوان “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم.

جلسات المؤتمر

ويتضمن المؤتمر 270 جلسة حوارية يشارك فيها 65 متحدثا من المصريين والأجانب، بالإضافة إلى برنامج علمي للزمالة المصرية في 14 ورشة عمل و33 جلسة يتحدث فيها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.

موضوعات سيناقشها المؤتمر

ومن أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر الحوكمة الرشيدة، والدبلوماسية الصحية، وتأثير التركيبة السكانية على الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتغطية الصحية الشاملة، والصحة العقلية والنفسية، والإدمان، والاستثمار في الرعاية الصحية، واقتصاديات الصحة، والابتكار، والبحث والتطوير والتحول الرقمي، والأدوية والرعاية الصحية وصناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وتعزيز الصحة العامة وتغيير السلوك.