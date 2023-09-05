الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية خلال فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023
التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمشاركين من المصريين والأجانب، صورة تذكارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة".
أهداف المؤتمر
- يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة.
- توفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز صحة ورفاه السكان.
- دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى توصيات وخرائط طريق لسبل الاستجابة للتحديات العالمية.
- تحسين النتائج الصحية.
- تمكين وإشراك جميع أصحاب المصلحة في تشكيل برامج الصحة والتنمية العالمية.
- تعزيز الشراكات القيمة لتنفيذ تدخلات فعالة ومؤثرة.
- تعبئة الموارد وتعزيز تطبيق البحوث القائمة على الأدلة والتوصيات العلمية لمواجهة تحديات السكان والصحة والتنمية.