الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية خلال فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمشاركين من المصريين والأجانب، صورة تذكارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة".

أهداف المؤتمر