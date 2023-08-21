الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل صحة الشيوخ: توجيهات السيسي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نقلة جديدة للاقتصاد

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات  الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الأساسية في البلاد من جهة، وتساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل بعشرات  الالاف من الفرص الحقيقية والمستدامة من جهة أخرى.

واعتبر د.خضير فى تصريحات صحفية له اليوم، توجيهات الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها اهتمام خاص، يرجع إلى المعرفة التامة بقيمتها داخل الاقتصاد العام. مضيفا أنها تعمل على توفير المزيد من فرص العمل، و تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة. 

ولفت وكيل صحة الشيوخ، أن المشروعات الصغيرة الصناعية تمثل نحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، فيما تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% وهذا ما ينبغي العمل لزيارته ومضاعفته خلال السنوات المقبلة. 

وأكد د.خضير، أن الاقتصاد المصري شهد طفرة حقيقية خلال السنوات الماضية، وهناك نقلة غير مسبوقة، في القطاع الصناعي في الوطن بفضل توجيهات الرئيس السيسي. والعمل على اعطاء دفعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيحدث آثارا ضخمة للاقتصاد الوطني. 

ولفت إلى ان المشروعات الصغيرة تتميز أيضا بالاستعانة بالعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وهذا بدوره يساهم بقوة في زيادة فرص العمل للشباب، كما أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وتنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى وتساهم بقوة في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل. 

واختتم د. حسين خضير تصريحاته بالقول، بالتأكيد على أهمية توجيهات الرئيس السيسي، بدعم وزيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعتبر نقلة جديدة في الاقتصاد الوطني.

النائب الدكتور حسين خضير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ فاتورة الاستيراد توجيهات الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأكثر قراءة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة الدواجن

البتلو بـ290 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم فى الأسواق

الحكومة تنفى وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع وافدين من الحصول على تأشيرة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة "شاومينج الغش" بالثانوية العامة

"التعليم": ضبط حالتى غش إلكترونى في لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟