الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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سياسي

برلماني مثمنا دور المستشفى المصري القبطي في نيروبي: كفاءة وحرفية

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بحرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد المستشفى المصري القبطي بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس، عبدالفتاح السيسي، في قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري.

خدمات صحية على أعلى مستوى

وأكد سليم، في بيان اليوم، الأهمية الكبيرة للمستشفى المصرى القبطى بكينيا ووجود طاقم طبي محترف بالمستشفى يقدم خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى في التخصصات المختلفة خاصة أن المستشفى يُصنَّف عند المستوى السادس وهو التصنيف الأعلى في كينيا للمؤسسات الطبية مشيراً إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت ونفذت العديد من المبادرات والمشروعات الصحية بعدد كبير بدول القارة الإفريقية.

 كفاءة وحرفية

وقال الدكتور محمد سليم، إن شعوب الدول الإفريقية لديهم ثقة كبيرة فى كفاءة وحرفية الأطباء المصريين وأيضا في الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية، مؤكداً الاهمية الكبيرة لتصدير الأدوية المصرية لمختلف دول القارة السمراء.

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تجدر الإشارة إلى أن المستشفى المصرى القبطى بالعاصمة الكينية نيروبي يضم 260 سريرًا إجمالًا، و7 غُرف عمليات مُجهزة على أعلى مستوى، و18 سرير رعاية مُركزة، و27 وحدة لخدمة الأطفال حديثي الولادة، من بينها خدمات الحضَانات والعلاج الضوئي والتدفئة، و33 وحدة غسيل كُلى، بالإضافة إلى معمل حاصل على اعتماد الأيزو، ويضم قسم الأشعة، وحدة تصوير شعاعي بانورامي، ووحدة أشعة رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة مقطعية وجهاز السونار رباعي الأبعاد، وجهاز تصوير الثدي بأشعة الماموجرام، وجهاز التصوير الإشعاعي (التنظير الفلوري)، و3 وحدات أسنان، كما أضيف مؤخرًا للمستشفى معمل قسطرة، كما يضم قسمًا للأورام وصيدلية، ووحدة للعلاج بالأكسجين عالي الضغط، ووحدة العلاج الطبيعي.

الدكتور محمد سليم لجنة الصحة النواب الدكتور مصطفى مدبولي المستشفى المصري القبطي

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