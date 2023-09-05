الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس الوزراء: مصر اتخذت إجراءات عديدة لتحفيز النمو الأخضر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدور التي تؤديه لجنة الرؤساء الأفارقة بالإضافة إلى لجنة الاجتماعات الإفريقية ولجنة وزراء البيئة الإفريقيين، لمواجهة التغير المناخي وتداعياته الوخيمة عليها.

مدبولي يشكر الإمارات على دورها في تحقيق 20% من الطاقة المتجددة

وتابع مدبولي، خلال كلمته على هامش مشاركته في اليوم الثاني لـ قمة المناخ الإفريقية في كينيا نيابة عن رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن مصر اتخذت إجراءات عديدة لتحفيز النمو الأخضر في التوسع لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وهو نظام تسعى مصر إليه الآن.

وأكد أن مصر حققت من خلال مبادرة "النمو المستدام" 20% من إنتاجها للطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للوصول لـ40%.

مصر الرئيس السيسي مبادرة “النمو المستدام مدبولي النمو الأخضر

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