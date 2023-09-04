الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال ندوة الدستور..

"مسيرة ومسار".. "الحرية المصرى" يطلق حملة لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

المهندس معتز محمود
المهندس معتز محمود

قال المهندس معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحزب قرر دعم الرئيس للترشيح للانتخابات الرئاسية؛ لأنه القادر على تجاوز تلك التحديات وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات وتحديات اقتصادية تلقى بظلالها على جميع شعوب العالم، واستكمالاً لما بدأه الرئيس من توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

حملة المسيرة والمسار

أضاف معتز، خلال ندوة نظمتها "الدستور" بحضور عدد من ممثلى الأحزاب السياسية الذين أعلنوا دعمهم ومطالبتهم لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة أن الحزب قرر إطلاق حملة: "المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار" مع بذل كل الجهود من جانب أعضاء الحزب فى جميع محافظات الجمهورية؛ للاصطفاف خلف الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبار أن ذلك واجب وطني.

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تابع: "إن دعم الحزب لترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية يأتى إيمانا للحفاظ على الإنجازات والإصلاحات التى تمت فى جميع المجالات، والمشروعات القومية العملاقة التى تحققت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية عام 2014، وما تتطلبه المرحلة القادمة من قيادة تتسم برؤية سياسية ثاقبة قادرة على تحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصرى، وحماية الأمن القومى للبلاد، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية".

دعم الصناعة والاستثمار

أشار إلى أنه شهدت البلاد عددا من الإنجازات تحققت فى عهد الرئيس ولا يمكن حصرها، إضافة إلى اتخاذ قرارات تهدف للنهوض بالاقتصاد والصناعة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالصناعة؛ نظرا لمساهمتها الكبيرة فى الناتج الإجمالى والموازنة العامة للدولة وتسهم فى القضاء على البطالة، إضافة إلى ضرورة إجراء عدد من التعديلات حول قوانين الاستثمار.

وأكد أن هناك عددا من التوصيات خرجت من جلسات الحوار الوطني تضمنت رؤية الأحزاب حول ملف الصناعة والاستثمار، ودعم رواد الأعمال تضمنت منها رؤية حزب الحرية المصري.

ندوة الدستور 
ندوة الدستور 
ندوة الدستور 
ندوة الدستور 
ندوة الدستور 
ندوة الدستور 

 

 

 

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المهندس معتز محمد محمود حزب الحرية المصري تحديات اقتصادية انتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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