"الأقدر على تولي رئاسة البلاد".. "حماة الوطن" يعلن دعم السيسي في انتخابات الرئاسة 2024

أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، منوها أنه عقد اجتماعا للمكتب التنفيذي، اليوم بحضور جميع القيادات، وبمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، لاتخاذ الموقف النهائي بشأن الدفع بمرشح أو دعم أيا من المرشحين، وذلك انطلاقا من أهمية هذا الاستحقاق الدستوري، وإيمانا منه بأهمية المشاركة الإيجابية.

وقال الحزب في بيان له اليوم، إنه إعمالا بمبدأ إعلاء المصلحة العليا للبلاد، واستنادا إلى الديمقراطية في اتخاذ أي قرار داخل حماة الوطن، فقد انتهى الحزب وبإجماع المشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي إلى عدم الدفع بمرشح من داخل الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

كما أجمع المكتب التنفيذي للحزب، على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر، مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة، وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي.

كما دعا الحزب جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة.

وفي السياق ذاته أكد حزب حماة الوطن، أن دعوته للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح ودعمه لولاية جديدة، لم تأت من فراغ، وإنما لمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كافة المستويات داخليًا وخارجيًا، لا سيما دوره البطولي مع انطلاق شرارة ثورة 30 يونيو المجيدة، وحرصه على تلبية مطالب المواطنين في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار بكل ربوع الوطن.

وأوضح الجزب أنه يرى أن الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم، ولا سيما على الصعيدين العربي والإفريقي، لتنطلق بعدها مسيرة الدولة في عمليات التطوير والبناء للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية، ومصر تشهد تطورًا هائلًا في كافة المجالات، من خلال المشروعات القومية العملاقة، في قطاعات الصناعة، الزراعة، الصحة، التعليم، وغيرها، فضلًا عن المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المصريين، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة والتي لعبت دورا بارزا في تغيير وجه الريف المصري.

وتابع: بفضل توجيهات الرئيس السيسي انطلقت العديد من المبادرات الصحية، وفي مقدمتها مبادرة القضاء على فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار ومشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن النجاح غير المسبوق في القضاء على العشوائيات، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، والتي حققت نقلة هائلة في حياة المصريين، بالإضافة لدعم جهود المجتمع المدني وتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي.

واستطرد الحزب في بيانه مؤكدا أن الرئيس السيسي استطاع العبور بمصر إلى بر الأمان على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية، فضلا عن مجابهة محاولات التربص بالبلاد من جانب بعض الجماعات.

وختاما أكد حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات.

