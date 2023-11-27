الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

من ساحة العيد.. أهالى الشرقية يحتشدون دعمًا للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

المؤتمر
المؤتمر

احتشد المئات من أهالى محافظة الشرقية، فى ساحة العيد، بمدينة منيا القمح، لبدء فعاليات مؤتمر"الشرقية.. معاك ياريس"، والذى ينظمه حزب مستقبل وطن، لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر كل من النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الجمهورية، عضو هيئة مكتب الحملة، والمستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبدالفتاح السيسى، ووسام صبرى مدير تنفيذى للحملة الرئاسية، علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عبدالهادى القصبى نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والدكتور محمد سليم أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، وسط حضور كبير من أهالى مدينة منيا القمح، وفى كلمته رحب النائب أحمد عبدالجواد بالحضور، بصفته أحد أبناء محافظة الشرقية، مؤكدا أن هذا الحشد الذى جاء لدعم وتأييد الرئيس اليوم، يعبر عن إرادة المحافظة وهو بمثابة شيء مبشر عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد عبدالجواد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، دعمًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وحرصًا على تصدير رسالة للعالم تؤكد قدرة المصريين على استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وفى سياق متصل، عقدت النائبة عائشة هاشم، عضو مجلس الشيوخ، بمحافظة الشرقية، مؤتمر لأهالى قرية شيبا دائرة مركز الزقازيق، لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وحضر المؤتمر عدد من قيادات المحافظة السياسيين والتنفيذيين، من بينهم الدكتور ريمون العمدة، أمين عام حزب التحرير المصرى بالشرقية، والدكتورة أنعام محمد على العربى، نائب رئيس حزب شعب مصر، والدكتور أحمد نور الدين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وسفير الأزهر بقارة آسيا، والمهندسة هالة حسن رشد، ممثلة عن المجلس القومى للمرأة بالشرقية، ومحمود الحفناوى عمدة قرية شيبا، وخالد بيومى نقيب موسيقيين الشرقية، وعدد من الشخصيات العامة والتفيذيين بالمحافظة.

received_1185094759114848
received_1185094759114848
received_1544587859644066
received_1544587859644066
received_988613705564171
received_988613705564171
B612_20231127_170420_775
B612_20231127_170420_775
B612_20231127_170219_252
B612_20231127_170219_252
B612_20231127_170225_451
B612_20231127_170225_451
IMG_20231127_170255
IMG_20231127_170255
الاستحقاق الدستوري رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى نائب رئيس حزب مستقبل عضو هيئة مكتب الحملة حزب مستقبل وطن

مواد متعلقة

إدارة شؤون البيئة بالشرقية تحرر ٧٣٣ محضر حرق قش أرز

مؤتمر بقرية شيبا بالشرقية لتأييد ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

"الشرقية الأزهرية" تبدأ فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم

ضبط 10 أطنان سكر مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالشرقية

نائب رئيس حزب شعب مصر: الرئيس السيسي أعاد للمرأة مكانتها وليس هناك أفضل منه ننتخبه

راعى كاثوليك الشرقية: النزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فرض دينى (فيديو)

"التحرير المصرى" ينظم مؤتمرا بالشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى لفترة ولاية جديدة

"أسس العمل الأثرى".. دورة لتدريب 30 أثريًا بمتحف تل بسطا فى الشرقية

الأكثر قراءة

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

"بصور نفسي".. اعترافات تفصيلية لإنجي حمادة تروج فيديوهات جنسية

ضياء رشوان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" تفاصيل المرحلة الرابعة من تبادل الأسرى

"خطة النواب" تكشف حقيقة تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية (فيديو)

من مكة.. هنا الزاهد: "لسة فيه حاجات جميلة مستنياني"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟