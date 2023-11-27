من ساحة العيد.. أهالى الشرقية يحتشدون دعمًا للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

احتشد المئات من أهالى محافظة الشرقية، فى ساحة العيد، بمدينة منيا القمح، لبدء فعاليات مؤتمر"الشرقية.. معاك ياريس"، والذى ينظمه حزب مستقبل وطن، لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر كل من النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الجمهورية، عضو هيئة مكتب الحملة، والمستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبدالفتاح السيسى، ووسام صبرى مدير تنفيذى للحملة الرئاسية، علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عبدالهادى القصبى نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والدكتور محمد سليم أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، وسط حضور كبير من أهالى مدينة منيا القمح، وفى كلمته رحب النائب أحمد عبدالجواد بالحضور، بصفته أحد أبناء محافظة الشرقية، مؤكدا أن هذا الحشد الذى جاء لدعم وتأييد الرئيس اليوم، يعبر عن إرادة المحافظة وهو بمثابة شيء مبشر عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد عبدالجواد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، دعمًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وحرصًا على تصدير رسالة للعالم تؤكد قدرة المصريين على استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وفى سياق متصل، عقدت النائبة عائشة هاشم، عضو مجلس الشيوخ، بمحافظة الشرقية، مؤتمر لأهالى قرية شيبا دائرة مركز الزقازيق، لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وحضر المؤتمر عدد من قيادات المحافظة السياسيين والتنفيذيين، من بينهم الدكتور ريمون العمدة، أمين عام حزب التحرير المصرى بالشرقية، والدكتورة أنعام محمد على العربى، نائب رئيس حزب شعب مصر، والدكتور أحمد نور الدين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وسفير الأزهر بقارة آسيا، والمهندسة هالة حسن رشد، ممثلة عن المجلس القومى للمرأة بالشرقية، ومحمود الحفناوى عمدة قرية شيبا، وخالد بيومى نقيب موسيقيين الشرقية، وعدد من الشخصيات العامة والتفيذيين بالمحافظة.

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