5 أيام.. موعد اجازة الانتخابات الرئاسية 2023 في المدارس

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية المصرية لاختيار رئيس مصر في دورة رئاسية جديدة وحيث أن الانتخابات تتم في المدارس ويتم تخصصيها كلجان انتخابية لسكان كل منطقة سكنية يتم منح الطلاب خلال هذه الأيام اجازة رسمية لحين انتهاء الانتخابات والتي تستغرق 3 أيام.

في التقرير التالي نوضح موعد اجازة الانتخابات الرئاسية 2023 في المدارس وفق ما صرح به وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

موعد اجازة الانتخابات الرئاسية 2023 في المدارس

وفق التوجيهات التي وجه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فإنه قد تم تجهيز (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية.

كما وجه بضرورة صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق خلال فترة الانتخابات الرئاسية من أجل تيسير إجراءات الاقتراع للمواطنين.

وبالنسبة لطلاب المدارس التي تم تخصيصها كمقرات لجانية للانتخابات الرئاسية 2024 فقط فقد قرر وزير التربية والتعليم منحهم إجازة خلال فترة الانتخابات وبذلك يحصل الطلاب على اجازة من الاحد 10 ديسمبر اول يوم للانتخابات الرئاسية وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أخر يوم للانتخابات الرئاسية.

ومع هذه الأيام يحصل الطلاب على يومي الاجازة الاسبوعية وهم الجمعة 8 ديسمبر والسبت 9 ديسمبر وبذلك يحصل الطلاب على اجازة لمدة 5 أيام خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

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المعلمين خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

أما بالنسبة للمعلمين فقد شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من 10 ديسمبر وحتى ١٢ ديسمبر وهو الموعد المخصص للانتخابات الرئاسية في مصر، مع ضرورة وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، مع تكثيفهم لتدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

قررت اللجنة العليا للانتخابات ان يكون موعد الانتخابات الرئاسية في مصر هو الاحد 10 ديسمبر 2023 والاثنين 11 ديسمبر واخر يوم هو الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

ويكون موعد جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية الاثنين 8 يناير 2024 والثلاثاء 9 يناير والأربعاء 10 يناير 2024.