اتحاد المصريين ببريطانيا يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أعلنت ميرفت خليل، نائب رئيس عام اتحاد المصريين في بريطانيا، عن حملة تواصل مع أبناء الجالية المصرية هناك، لحثهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أضافت خليل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" أن الاتحاد يقدم للمصريين في بريطانيا معلومات موضوعية وشاملة عن كل مرشح وبرنامجه الانتخابي، ليتمكنوا من اختيار ما يرونه مناسبًا لمصلحة مصر.

وأكدت خليل أهمية مشاركة المصريين بالخارج في العملية السياسية، ليكونوا جزءًا فاعلًا من الشعب المصري، وليدعموا الدولة في مواجهة التحديات، كما دعت جميع المصريين في بريطانيا إلى التوجه إلى مقار السفارة والقنصليات للتصويت، والمساهمة في تحديد مستقبل مصر.